"Een Nederlandse F-16 heeft in 2015 in Irak een bom afgevuurd waardoor zeventig doden en rond de honderd gewonden zijn gevallen", aldus onderzoek van nrc en NOS. Nu is een burgerdode als collateral damage wel te verwachten als je met een F16 een bunkerbuster op een in een woonwijk verstopte autobommenfabriek dropt, maar zeventig is wel wat veel van het goede. We snappen ook wel dat Nederland Ons Land geen ronkend persbericht de wereld in knalt, maar iemand als Roland de Strijkerbom van RTL zit er al een tijdje achteraan en dan moeten we nota bene van de Amerikanen horen hoe het precies zit. Laten we het er maar op houden dat we het leven van heel veel mensen gered hebben door die bommenfabriek op te blazen, al is het maar de vraag of Hennis Ank Bijleveld weg gaat komen met die dooddoener. Gelukkig krijgen we binnenkort piloten uit Zuid-Afrika, dus dan komt alles goed.

Dit noemt men nou een Gratweet