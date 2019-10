De Coalitie voor Veiligheid, een soort VN-veiligheidsraad voor vakbonden, weet het nu zeker. Defensie (en politie) kampen met een onoplosbaar wervingsprobleem en komen duizenden militairen tekort. De enige oplossing is volgens hen dat "het Nederlandse leger militairen moet gaan werven buiten Europa." Nou, wij lazen die kop en maakten ons op voor weer een pleidooi voor een luchtbrug tussen Raqqa en de KMA. Maar wat schetst onze verbazing? "De belangenorganisaties vinden dat defensie bij wijze van proef eerst moet gaan werven in landen die een historische culturele band met ons land hebben, te beginnen in Zuid-Afrika. Een klein onderzoek van de coalitie wees uit dat er in dit land veel animo is om in de Nederlandse krijgsmacht te dienen. Binnen 24 uur nadat een oproep op een sociaal netwerk was geplaatst, hadden 1500 mensen gereageerd."

De Bundeswehr overweegt al in andere EU-lidstaten te ronselen, Duitsland heeft immers ook sterke historische culturele banden met Europa. Maar wij de Nederlanders van de VOC, dit volk van Faustianen en Fregatten, wij zoeken het natuurlijk onder de evenaar. Beste 2,7 miljoen Afrikaners, jullie samenleving is toch volstrekt onhoudbaar, dus laat die enge vlaggen lekker daar en kom gewoon terug naar het thuisland. Baantje in de voorste linie gegarandeerd.

OnZe J0nGenS