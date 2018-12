@Welles! Nietes!

Spijker. Kop. Raak.

Het zal niet de enige reden zijn geweest waarom Merkel/Schauble de deuren van de BDR in 2015 wagenwijd open gooiden voor een influx uit het MO. Maar wel een belangrijke. Europeanen zijn best wel bereid om te knokken. Dat heeft Afghanistan aangetoond, waar de NL krijgsmacht overigens helemaal geen slecht figuur sloeg. Maar ze weten bliksems goed de Duitsers niet op Duitsers zullen gaan schieten. En hoogstwaarschijnlijk ook niet op Polen, Tsjechen en Hongaren. Dat laatste heeft de Europese integratie over de afgelopen 50 jaar wel opgeleverd. Bovendien heeft men zelf de Pruisische militaire mindset van het ''Befehl ist Befehl'' met succes uit de huidige Bundeswehr uitgebannen. En alleen het culturele aspect, onberispelijke exercitie, uniformen en prachtige marsmuziek, daarvan behouden.

En zo hebben de machthebbers zich als het ware in hun eigen voet geschoten. Want Alois uit Beieren gaat echt niet meer zomaar op Lukacs uit Katowice of op Istvan uit Balaton schieten omdat Herr Oberst het beveelt. En het is ook nog maar afwachten of deze Oberst (Hans Jaeger uit Hannover) dit bevel wel eens zal willen geven. Want zijn ambtseed heeft de uitdrukkelijke clausule dat hij ''niemals'' zijn gezag zal misbruiken voor doeleinden die het recht van andere volken zullen schenden, of tegen de mensenrechten ingaan. En Duitsers zijn daar nogal consequent en principieel in. Iets met eer en zo. Wat dat betreft zijn ze niet veranderd.

Weet men in Berlijn en Brussel natuurlijk ook wel.

En daarom gaan zij nu de Bundeswehr ''divers'' maken. Dat wil zeggen de Duitse militaire cultuur en traditie, die daar nog was overgebleven, de nek omdriaaen.

Opdat zij deze krijgsmacht zo kunnen omvormen dat ze haar voor hun perfide doeleinden kan gebruiken. Want het zal Ali uit Alleppo en Said uit Eritrea halalworst wezen welke ongelovige honden en witte zwijnen ze kunnen afslachten.