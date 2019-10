Het Boeren Beleg van 2019 gaat door. Na de val van Assen, Leeuwarden en Zwolle en het Gedoe in Groningen, is het morgen weer tijd voor landelijke actie. Het personeel van het RIVM heeft morgen een gezellig thuiswerkdagje en Den Haag is zo bang dat de trekkers naar het Binnenhof trekken voor een verbouwing (is wel nodig) dat het leger wordt ingezet. Hoog tijd voor een voorbeschouwende stikstofdepositie in de microfoon van Tom Staal.