Als de ambtenaren van Rutte III midden in de nacht brieven naar de Kamer sturen, weet je al dat het zaakje stinkt. En alles is nog rotter alsdan de kozijnen van een Wybren van Haga-huis in Amsterdam-Oost. De verbouwing van Het Binnenhof is MOGELIJK EEN JAAR VERTRAAGD. (Nieuwsbericht NOS, om 01:11 uur 's nachts.) Skip overigens dat 'mogelijk' maar. En maak van dat ene jaar maar drie tot vijf. Want dit wordt een Fenomenaal FAALPROJECT van Fyra-achtige proporties. De Betuwelijn was een dakkapel vergeleken bij het Binnenhof, de Noord-Zuidlijn een tuinschuurtje vergeleken bij het Binnenhof. Renovatie Binnenhof was oorspronkelijk begroot op 475 miljoen euro. Maar dat worden er zomaar 750, en uiteindelijk 1 MILJARD. Daar durven we best een kistje wijn op zetten. En dan nu De Kudtsmoesjes van Knops, die ONS heel veel geld gaan kosten.

- Omdat Rob Jetten meer meer stagiaires wil moeten er meer cubicles komen

- Er komt zoveel stikstof vrij dat Almere Natura2000 gebied moet worden

- Tot 2030 is er geen timmerman te vinden, ook geen Poolse.

- Poepbange kamerleden willen extra beveiliging, en de Merkel Lego is op.

Kan iemand - PLS PLS PLS - Erik de Vlieger in Portugal bellen? Die doet het voor 500 miljoen, en dan heb je nog een zwembad ook.