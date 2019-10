Het dodelijke ongeval op de N217 bij Plasmolen van gisteren is volgens de politie een zelfmoord per vrachtwagen geweest, en de dode bestuurder is een tbs'er uit de Pompekliniek die op 'geoorloofd, onbegeleid' resocialisatieverlof was. Er gaat inderdaad een heleboel mis in die zin, zeker als we er bij vertellen dat volgens de berichtgeving bij zijn behandelaars bekend was dat de man suïcidale gedachten had. "Na onderzoek van de politie bij het ongeval in Plasmolen kunnen we melden dat we uitgaan van suïcide van de bestuurder van de personenauto. Het onderzoek is afgerond. Verdere mededelingen worden niet gedaan", deelt de politie mede. De zelfdoder is Vally V. (van Veldhoen), die in 2013 in het Brabantse Reek zijn toen 42-jarige vrouw Patricia Veldhoen doodstak en zijn 12-jarige zoontje verwondde. Hij deed dat in een psychose, waarover deskundigen in de rechtszaak ruzie maakten of die door zijn medicatie veroorzaakt was. Vally kreeg 7 jaar en tbs en is nu na twee ontsnappingen in september en eentje in oktober de vierde Pompe-patiënt in een dikke maand die amok maakt. Maar dat zal wel geen gevolgen hebben voor de verantwoordelijken, die vandaag druk op zoek zijn naar drank, drugs en usb-sticks met porno. Sterkte aan de vrachtwagenchauffeur (een Tsjech, vermoedelijk, want 'Autodropava' betekent 'trucktransport'), die gelukkig de crash overleefde, maar wel als de facto treinmachinist fungeerde voor deze 'springer'.

UPDATE: Ronald van Z. (van Zwam) blijft liever in een tochtige kouwe Franse établissement pénitentiaire dan dat ie terug moet naar de Pompekliniek: hij werkt niet mee aan uitlevering.