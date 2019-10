This is your captain speaking

Dingdong. Wilt u de tafeltjes uitklappen, we gaan beginnen met het diner op deze woensdagavondvlucht naar Costa del Toekomst. Het debat over de quick scan over de mogelijke mogelijkheid van een eventuele nationale luchthaven op zee. Schiphol wordt te groot en te vies (lees: er moeten een paar miljoen migranten in die polder bij Hoofddorp). Dus opzouten met onze nationale trots. Idee Schiphol op Zee is al een miljoenmiljard keer geopperd en heeft zelfs een eigen wiki. Maar nu iedereen is bang gemaakt met stijgende zeespiegels wordt het weer tijd om over dit dekselse plan te debatteren. Hoe gaan al die vliegtuigen tussen al die windmolens slalommen, bijvoorbeeld. Gezagvoerder Thierry Baudet opent het debat (sprekerslijst) en luchtzak Jan Paternotte mag ook wat zeggen. Wij wensen u een prettige vlucht.





Kansai, Japan

Geheime privé-baan WimLex, Wassenaar