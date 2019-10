Christenpartij vreest verlies van agrarische achterban in de provincie en KOMT IN ACTIE!

Het enige dat die zogenaamde "stikstofcrisis" ons leert, is dat niemand weet hoe je stikstof echt goed en definitief moet meten, waardoor iedereen stikstof op zijn eigen manier voor een politiek, duurzaam of drammerig karretje probeert te spannen. Het begint al met die uitspraak: sinds wanneer hebben rechters verstand van stikstof? Hoe hebben enkele tienduizenden boeren meer schuld aan de kennelijk te hoge uitstoot dan bijna tien miljoen voertuigen in dit land, en hoezo wegen een half miljoen vliegbewegingen op Schiphol maar voor 0,1 procent mee in het totaal volgens het RIVM, terwijl de boeren de helft op zich nemen? Waarom liggen grote bouwprojecten in heel het land plat en willen sommigen de F1 en zelfs de Tourstart (stoten die dope peddlers zoveel troep uit?) op de helling zetten, maar kunnen azc's in Brabant wel voor 40 miljoen grootschalig verbouwd worden? En over Brabant gesproken, hoeveel stikstof stijgt er eigenlijk op uit blauwe xtc-vaten in Brabantse bermen en bossen? Waarom zijn onze regels 400 keer strenger dan die van de Duitsers, en trekt het Roergebied zich daar iets van aan bij oostenwind, denk je?

Iedereen doet maar wat, iedereen roept maar wat, niemand weet wat het probleem eigenlijk is en tevens wil niemand en z'n boerenzoon de schuld krijgen, en nu zijn CDA en SGP bang dat al die boze boeren overlopen naar Publieks-Trekker Wilders. Dus in een vlaag van absolute politieke daadkracht, bellen ze een dagblad om de meetmethodes van het RIVM heeeeeel voorzichtig in twijfel te trekken. Kijk ze eens gratuit gissen opkomen voor """hun""" boeren, jonguh!

UPDATE: SGP heeft eigen berekeningen gemaakt en wil opheldering van minister Schouten. Persbericht na de breek.

Boeren en bouwers harder aangepakt dan automobilisten

De overheid meet bij de stikstofcrisis met twee maten. Boeren en bouwers worden in vergelijking met automobilisten zwaarder aangeslagen dan autorijders. Dat blijkt uit bestudering van de rekenmodellen die worden gebruikt voor de stikstofdepositie.

Naar aanleiding van de enorme stikstofproblemen die het land op slot dreigen te zetten, heeft de SGP berekeningen gemaakt om na te gaan op basis van welke stikstofneerslag de landbouw, de bouw en het verkeer worden ‘aangeslagen’. Daaruit blijkt dat bij wegen alleen gekeken worden naar de stikstofneerslag tot 5 kilometer van de weg. Bij bouwprojecten en boerderijen wordt het effect berekend tot op ‘oneindige afstand’.

De SGP protesteert daar krachtig tegen. SGP-kamerlid Chris Stoffer vindt dit ‘onacceptabel’: “Dit kan écht niet, dit is meten met twee maten. Het is toch te gek voor woorden. Experts zeggen ons zelfs dat de stikstofoxiden die auto’s uitstoten wijder in de omgeving neerslaan dan de ammoniak van de landbouw. Dat is onacceptabel. Ik ga daar bij de behandeling van de LNV-begroting met minister Schouten een groot punt van maken. Ik wil dat voor bouwprojecten en boerderijen óók de 5-kilometer-grens gaat gelden. Die nuchtere aanpak bij het wegverkeer is verstandig: de stikstofneerslag op een afstand van meer dan vijf kilometer is zó beperkt dat je daar geen berekening op los moet willen laten.”

De SGP wil van minister Schouten weten waar we aan toe zijn vóór het grote stikstofdebat dat geagendeerd staat voor volgende week.

Bijlagen:

Kaarten en staafdiagrammen waarop heel duidelijk te zien is hoe groot het verschil is tussen de behandeling van boeren en aannemers enerzijds (A) en automobilisten anderzijds (B). Duidelijk op de kaart én in het staafdiagram is te zien dat bij de (snel)weg de berekeningen stoppen bij 5 km en dat het gebied dat berekend wordt rondom een boerderij vele malen groter is. Dergelijke deposities (>paar km) zijn via metingen in het veld niet terug te vinden.