Onze regels zijn ruim 400 keer strenger dan in Duitsland. Daar is meer dan 20 mol per hectare per jaar toegestaan, hier staat de streep al op 0,05 mol/ha/jaar. Het ministerie van I&W geeft al toe: 32% van de neerslag van stikstofoxiden en ammoniak in Nederland komt uit het buitenland. Als wij onze veeteelt ietsje over de grens gooien, wordt dat alleen maar erger. Nu al importeren we 61 miljard aan landbouwproducten.

Het PAS-systeem wilde per project een uitzondering maken, en daarmee per activiteit bepalen wat wel of niet is toegestaan. Het had het meest zorgvuldige systeem van de EU kunnen worden. Helaas afgekeurd, dus mag er niets meer. We willen een miljoen woningen bouwen voor 2030 omdat de bevolking jaarlijks met honderdduizend groeit.

Hoe bizar laag 0,05 mol per hectare per jaar is, blijkt als je gaat rekenen. Ik heb in de regeling nog niet gevonden of ze het element stikstof (N2) bedoelen die voor 78,5% in onze atmosfeer zit, of het atoom stikstof. Daardoor kan ik er een factor twee naast zitten, wat compleet verwaarloosbaar is bij de factor ruim 400 hierboven.

Ammonium (NH4+) weegt 18 gram per mol. Nitraat (NO3-) weegt 62 gram per mol. Gemiddeld 40 gram per mol. Bij ons plafond mag er 2 gram ammoniumnitraat per hectare per jaar op het land komen. Dat is een halve theelepel op twee voetbalvelden. De regels zijn nog extremer dan Thierry Baudet al inschatte.

Ik wil niemand op ideeën brengen, maar als iemand jaarlijks voor € 2,89 een busje van 100 gram Pokonpoeder koopt en dat zorgvuldig uitstrooit op een hectare Natura2000-gebied, dan overschrijdt deze milieuterrorist de norm al 23 keer. In ieder busje zit immers 45,7 gram ammoniumnitraat. (De 16% stikstof geeft 16 gram stikstof, daar komt nog zuurstof en waterstof bij.)





Ik heb altijd gedacht dat ANFO een groter probleem was. Maar nu we dit weten moet alle kunstmest bij alle bouwmarkten en tuincentra uit het schap. Moeten natuurgebieden met dienstplichtige militairen beveiligd worden tegen dumping van kunstmest & drugsafval. En moet er een zo groot mogelijke bevolkingsreductie komen door baby's op te eten.

Als je stikstofoxiden en ammoniak op 1 hoop gooit, krijg je iets heel moois. Stikstofoxiden vormen salpeterzuur, het ammoniak is basisch. Die gaan elkaar neutraliseren. Compendium voor de Leefomgeving schrijft dat de zuurgraad in de bodem met anderhalf procent is gedaald over een periode van 17 jaar, erkent dat de neerslag van zuren gedaald is en ziet vooral natuurlijke oorzaken.

De extra stikstofoxiden en ammoniak kunnen nog wel een ander effect hebben in Natura2000-gebieden. Sommige planten zijn afhankelijk van weinig ammonia en nitraat in de grond. Dit geeft ook kansen, rond een natura2000 gebied zou je planten kunnen kiezen die veel ammonia en nitraat hun omgeving halen en daarmee afvoeren, de meest kosteneffectieve maatregel.

Dat zie je ook terug in het luchtmeetnet, de beste scores zijn de achtergrondstations, zoals De Rijp-Oostdijkje, Cabauw-Wielsekade en Fijnaart-Zwingelspaansedijk. Alle drie midden op het platteland, tussen de boeren waar ons eten vandaan komt. Waarom moeten de boeren het meeste inleveren? Ze leven en werken in de schonere lucht.

Kijk je naar het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, dan zie je eigenlijk een bijzonder informatief hoorcollege meetfouten maken. Diverse stations staan pal naast veestallen, of direct boven een rioolput. Die meet niet de algemene luchtkwaliteit buiten, maar vooral lokale riooldamp. Alsof dat nog niet genoeg is, gaat de RIVM even helemaal los met het aanvullen van missende meetdata.

Het RIVM bepaalde ook depositie van ammoniak in Bargerveen met de COTAG installatie. De hoogste waarde werd gemeten in februari 2012, (p24 PDF) terwijl die ammoniak toen niet in de lucht zat. Vanwege een ongewoon strenger winter werd de mest pas na februari uitgereden. Dat is alsof je regen kunt meten, die nog niet gevallen is.

Het ministerie van I&W publiceerde een stukje propaganda. Weer de landbouwsector compleet verguisd met Hollywoodaccounting. Zo worden vliegbewegingen boven de 3000 voet (914 meter) niet meegeteld. Een Boeing 737 of Airbus A320 zit binnen anderhalve minuut na het opstijgen al boven dat plafond, binnen het rekenmodel worden alle vliegtuigen daarboven magisch aangedreven.

Dat is vreemd, omdat stikstofoxiden en ammoniak beide zwaarder zijn dan de rest van de lucht, en goed oplosbaar in water. Dit komt vanaf iedere hoogte netjes naar beneden. Als gas, of opgelost in regenwater. Misschien iets later, misschien iets beter verdeeld, maar dit rekenmodel kijkt bij die uitstoot even de andere kant op.

Het plaatje van vorige week bestaat alleen in computermodellen. Die scherpe verschillen zie je niet terug in het luchtmeetnet. Midden in de stad geeft hooguit drie keer zo veel NO2 dan de achtergrondstations. Het klopt niet met satellietmetingen, waar Amsterdam en Schiphol roder zijn dan Brabant. De theorie wordt afgewezen door de praktijk.

Er wordt overdag 40 microgram NO2 per kubieke meter gemeten. (Ruim beneden het maximum van 1910 microgram per kubieke meter die de ILO & WHO publiceren.) De 221 ton stikstofoxiden en 127 ton ammoniak geven samen 148 ton pure stikstof. Verdeelt over onze vier miljoen hectare 36 gram/ha/jaar. De vergunningsgrens is verwaarloosbaar bij de huidige neerslag.

Er bestaat een commercieel belang bij ingenieursbureaus om zo veel mogelijk onder deze stikstofregeling te laten vallen. Hoe lager de norm, hoe meer complexe milieueffectrapportages, hoe meer dure (preventieve) stikstofdepositieberekeningen. Zelfs voor gasloze huizen met een elektrische auto voor de deur, die lokaal niets uitstoten.

Allemaal risicoloos & repetitief draaien van hetzelfde Excelletje, tegen een vorstelijk uurtarief. Verzorgd door goedkope specifieke getrainde administratieve krachten. Binnen de kantoortuin de one-trick pony's, zonder behoefte aan een gedegen technische opleiding. De idiot savant die dit stikstofmodel gemaakt heeft, maakte een regenboog en vond de pot met goud.

De persoon die dit verzonnen heeft, creëerde een fantasiewereld en markt voor technische adviezen, maar gaat blijkbaar zelf met het vliegtuig met vakantie. Ik hoop dat er ook een plan komt wat we gaan eten. Want zelfs veganisten zijn afhankelijk van boeren voor hun granen, peulvruchten, tofu, noten en zaden. Of zijn ze nog jagers en verzamelaars?