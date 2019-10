Het nietige AZ uit Alkmaar mag op het kunstgrasbraaksel in Den Haag tegen grootmacht Manchester United. Maar dat gaat AZ gewoon winnen, want AZ swingt, AZ heeft Calvin Stengs en Manchester United is niet meer het Manchester United van een paar jaar geleden. Eigenlijk is Manchester United een soort slechte versie van AZ, maar dan met heel veel geld. En een paar kilometer verderop speelt Feyenoord tegen FC Porto. Bij dezen alvast de restauranttips, weggemaaid voor de voetjes van Sierd de Vos: men zakt vanuit het centrum de Douro af naar vissersdorp Afurada, men bestelt Superbockjes voor 80 cent, men drinkt een fles Vinho Verde leeg, men smikkelt een dozijn gegrilde sardines naar binnen en men blust af met een fles port. Maar dat is allemaal voor de uitwedstrijd. Hup AZ, te zien op FOX, hup Feyenoord, te zien op RTL7, en dan hebben we vanavond om 21.00 uur ook nog eens Hup PSV tegen Rosenborg.

RUST: Allebei 0-0.

1-0 FEYENOORD! Toornsta 48'

2-0 SOLO! Karsdorp 79'

AFGELOPEN: AZ 0-0, Feyenoord wint 2-0. Coëfficiëntenpolonaise!