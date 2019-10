Boeren, die zijn natuurlijk allemaal voor De Graafschap. Er zijn er ook een paar voor FC Groningen. En bij PSV denken ze kennelijk ook dat ze boeren zijn maar de laatste keer dat er een trekker door Eindhoven reed was het, opa weet het nog goed, 18 september 1944. Maar vanavond zijn alle boeren uit de Achterhoek, Groningen en Brabant gewoon weer een keertje voor Ajax. Hoofdstedelingen in de Champions League tegen de Spaanse club Valencia, B-garnituur in de Primera División. Die van Valencia kunnen er natuurlijk geen hout van. Trainer weg, algemeen directeur weg, sportief directeur weg, spelersgroep boos op clubeigenaar, alleen maar ellende, en Jasper Cillessen staat op goal - de laatste keer dat hij een penalty pakte was het ook ongeveer 1944. Voetbal is LIVE op Veronica. Na de klik de voorspelling van @aad300, 's lands beste voetbaltrainer aller tijden na Louis van Gaal en Simon Kistemaker