Terwijl u van het gas af moet en D66-Stientje uw houtkachel vogelvrij verklaart, wil ons kabinet 11.400.000.000 euro subsidie geven om in het buitenland bomen (bekend van CO2 opnemen) te kappen, in milieuvervuilende schepen te flikkeren en dan op volstrekt inefficiënte wijze te verbranden om het klimaat te redden te voldoen aan het Klimaatakkoord. Snapt u dat niet? Allemaal wetenschappers in het AD ook niet: "Het is een waanidee dat het in één klap verbranden van biomassa in deze enorme hoeveelheden duurzaam is." Wij horen u denken 'haha GeenStijl, wetenschappers! Dat zijn zeker professor doctor Robert Jensen en zeventien gepensioneerde ingezondenbrievenschrijvers naar de Telegraaf'. Nou nee. Het is de EASAC, de door de EU gefinancierde raad van onafhankelijke wetenschappers. En u kunt hier nalezen hoe het allemaal precies zit. Energiebedrijven zijn piswoest, want die hebben zich helemaal de vinketering lopen lobbyen bij klimaatpaus Edje Nijpels voor dikke biomassa doelen in het Klimaatakkoord. Red het klimaat! De fik in biomassacentrales!