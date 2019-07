Verwarring alom gisteravond. Even leek het erop dat de Stientje de Staatssecretaresse voor Infrastructuur & Betuttelzaken onze kampvuren, fikkies, tuinhaarden en nog niet aangestoken barbecues met hompen kip rechtstreeks op houtskool (foto) wilde VERBIEDEN in woonwijken. Maar het poepbange departement greep keihard in, en communiceerde even later dat het vooral ging om ""gesubsidieerde pelletkachels"" die helegaar niet eco zijn, in nieuw te bouwen ecowijken .

Terwijl uw overheid bossen in Canada laat kappen, en dat hout met amechtig hoestende dieselschepen naar Europa boemelt, om dat hout hier in *kuch* schone biomassa-centrales te verbranden voor schone energie, mag u zelf geen fikkie meer stoken. Want dan bent u een extreemrechtse fijnstofnazi.

Enfin, de kou lijkt weer even uit de lucht. Maar het is duidelijk - dit zijn weer inleidende beschietingen voor een algeheel verbod op openhaarden en houtkachels. En het gaat niet om schone lucht. Uw overheid wil helemaal niet dat u uw eigen warmte regelt. Anonieme overheids-trollen van de anti-houtrook lobby in DRIE TWEE EEN...

Briljante Slowcooking FotoFail. Kip op koude kolen

GATVERDAMME BAH IEUW