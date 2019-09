Iedereen is nu wel boos op Johan 'Stikstof' Vollebroek omdat hij Bouwend Nederland kapotmaakt, maar binnenkort is iedereen ook boos op Johan Vollebroek omdat hij Vliegend Nederland een loer wil draaien. Vollebroek heeft namelijk helemaal kotsbeu van Volkskrantlezers zoals Rob Jetten en Jesse Klaver die om de haverklap het vliegtuig pakken zonder rekening te houden met wat dat betekent voor de stikstofinname van de linksdraaiende boomklevers in de Haarlemmermeer. Dus Johan wil dat Schiphol direct honderdduizend vluchten schrapt. Maar wij denken aan honderdduizend slachtoffers! Geen vlucht is illegaal Johan. Nu maar hopen dat er een op Schiphol bijklussende rechter op deze zaak wordt gezet.