Landgenoten. Het wordt tijd dat we wat gaan doen. Want het komt niet goed zo met de BV Nederland. Het platleggen van 127 grote overheidsprojecten wegens stikstofgezeik, en talloze kleinere projecten wegens stikstofgezeik brengt ons land op Ramkoers richting Recessie. Investeringen staan on hold. Beleggers en geldschieters loopt het dun door de broek. Niemand durft nog wat, en VOC-mentaliteit is een vies woord.

Gaan we door op deze kolderieke klimaatweg dan hebben we binnen vijf jaar miljoenen werkelozen, voedselrellen, hongerwinters en voorheen keurige fatsoenlijke Nederlanders die elkaar de hersens inslaan voor een kruiwagen kachelhout.

We moeten wat doen. En dan hebben we het niet over 1000 John Deere's naar Den Haag, de complete Nederlandse vissersvloot in flottielje op Het IJ, of een MiljoenenMars van Boze Bouwvakkers op de Coolsingel.

We hebben Verstandige Mensen nodig. Een Central Command Zakenkabinet. Geen 14-jarige vega-hittepetitten die niet naar school willen. Geen gepensioneerde Volkert Vollenbroeks die dit schitterende land ondermijnen met gemierenneuk op de vierkante millimeter en die de trekker zes keer overhalen op onze economie, welstand en welbehagen.

Het wordt tijd voor een staatsgreep van coup d'état achtige proporties, met stukjes putsch enzo. Zet het hele ambtenarenapparaat op non-actief, verklaar de Raad van State tot wilsonbekwaam en verbreek alle banden met Brussel. Bouw die woningen, bouw die dijken en bouw die bedrijventerreinen. En gooi die gaskraan weer open.

Dit land kan zoveel beter.

Halveer de Randstad!