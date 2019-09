Lekker leeglooplulgesprek van Geert Wilders met de Valentijn Driessen van de politiek Wouter de Winther in de Tele hedenmorgen. Greet vat nog even kernachtig samen waarom dat schandalige proces tegen hem een schandalig proces is, en geeft en passant Ivo 'Power' Opstelten onderuit de gedoogpartnerzak. "Ik kon een veto uitspreken over ministers", memoreert Greet. "Als ik het had willen tegenhouden, had dat gekund. Met de kennis van nu had ik hem parkeerwachter gemaakt. Op zijn best." Helaas pindakaas, en onze rechtsstaat zit met de gebakken peren. Kerncitaatjes na de breek. Pak ze.