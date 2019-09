En weer door met grootste gotspe uit de Nederlandse rechtspraak. Alsof er niets gebeurd is. Alsof Mark Rutte niet hoogstpersoonlijk ene Ivo O. opdracht heeft gegeven om die voor de voeten lopende vervelio uit Venlo uit de weg te ruimen. Alsof de ondermijning van de rechtstaat door de deep state ambtenaren niet heeft plaatsgevonden. Alsof het gore achterbakse verraad van de geachte vergaderzaalcollega's niet is gebeurd. Het Potsierlijke Circus van Het Politieke Proces zal en moet doorgaan. En dan kijken we na de rechterlijke executie wel wat er eventueel misschien wellicht fout is gegaan. Hoofdschuddende tenenkrommende diepverdrietige LIVESTREAM.