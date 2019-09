CAPTION: PVV-leider Geert Wilders in de Tweede Kamer voorafgaand aan het aanvragen van een debat over zijn rechtszaak. ANP KOEN VAN WEEL. Alternatieve titel voor dit fotografisch meesterwerkje: Moederziel alleen in een verlaten vergaderzaal. Story of his life. En we weten hoe die debataanvraag verliep: desastreus. De collegaatjes van VVD (Rutte), CDA (Grapperhaus), D66 (Kasja) en ChristenUnie (Judas Segers) ism met die madrassakleuters van DENK lieten collega Wilders in de stront zakken. We gokken: twee/drie zeteltjes erbij, zondag bij De Hond.

Reactie Wilders bij Lissauer