De NPO kan 5,7 miljoen euro besparen op alleen al marketing en communicatie, blijkt uit een met belastinggeld gefinancierd rapport van de Boston Consultancy Group dat de NPO geheim wilde houden. Ja echt. De minister, die er verantwoordelijk voor is dat er jaarlijks geld naar de NPO gaat, heeft "meerdere keren" om dit rapport gevraagd en het niet gekregen. Dat kan gewoon in Nederland, waar de Postcode Kanjer ieder jaar op het Media Park valt. Maar nu is het rapport uitgelekt via de speurneuzen van Spreekbuis.nl (hele rapport HIERRR) en kunnen we zelf lezen wat er allemaal mogelijk is. 5,7 miljoen besparen op Marketing & Communicatie bijvoorbeeld. De NPO gebruikt allerlei verschillende merken, en die verschillende merken hebben allemaal weer hun eigen Marketing & Communicatie afdeling om vrolijke persberichten te schrijven en vervelende vragen ontwijkend te beantwoorden. Bovendien is het ook een stuk goedkoper als de NPO niet ieder half jaar weer allerlei nieuwe programma's verzint zoals Schaatsen met BN'ers. Ook kan er ook nog bezuinigd worden op de NPO-organisatie zelf. Dat zijn dus niet de omroepen, maar de mensen die echt bij 'de NPO' werken en er bijvoorbeeld voor verantwoordelijk zijn dat de NPO dit soort rapporten achterhoudt. Verder kunnen er wat mensen die video voor de radio (?) maken weg en kan de NPO minder uitgeven aan consultants, ICT, huisvesting, secretaresses, overbetaalde directieleden en HR. Nou Arie Slob, kom maar door met die kaasschaaf!

Besparen maar!