Nou ja, eigenlijk hadden we al wel een televisieshow met schaatsende BN'ers, maar dat waren kunstschaatsende BN'ers. Nu krijgen we ook nog langebaanschaatsende BN'ers: "De ijzersterkste, op zaterdagavond: onder leiding van topschaatsers moeten bekende Nederlanders proberen hun eigen schaatsrecord te verbeteren". Dat is natuurlijk op zichzelf al geweldig nieuws, maar volgens Frans Klein van de NPO is er meer: "Bij de NPO moet het ergens over gaan." Wij kennen de NPO van andere programma's die ergens over gaan, zoals Vissen met Klaas van der Eerden (ging over vissen), Het Zoveelste Programma Over Filemon Wesselink (ging over Filemon Wesselink) en Lingo (ging over letters). En nu dan Frans? "In dit geval is het omgaan met je lichaam, wat geef je op voor zo'n record?" Jongens jongens jongens. Dat we dit nog eens mogen meemaken. NAMENS HET NEDERLANDSE VOLK, BEDANKT LIEVE MENSEN IN HILVERSUM! BEDANKT!!!