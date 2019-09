Hij is weer fijn, die jaarlijkse POWER RANT over medialand

Martin Bosma is mediawoordvoerder der PVV. En zijn jaarlijkse preken over het taxpoetcrematorium dat Mediapark heet zijn pareltjes in onze parlementaire geschiedenis (en uiteraard topics). Jaarlijks wordt er 800 miljoen euro uitgegeven aan de staatsomroep, en dan heb je ook niks. En zoals ieder jaar bedelen ze in Hilversum om nog meer meer geld uit Den Haag (van u dus) voor reisprogramma's met kanjers van VVD-coryfeeën. Want anders gaat Matthijs naar Hart van Nederland, en dat Songfestival kost ook ontzettend duur. Enfin, uw aandacht voor bijna 7 minuten rechts humorcabaret, met nieuw dit jaar: WE HEBBEN EEN BELLER!