En toen hadden wij zelf opeens een beller aan de lijn. Niemand minder dan Dave, de man die door BNNVARA-DJ Timur Perlin op de nationale radio voor EIKEL werd uitgescholden omdat... nou ja nergens om eigenlijk, hing aan de stijlloze telefoon. Het gesprek is namelijk zonder zijn toestemming uitgezonden, en dan ook nog eens in verknipte vorm. Na enig aandringen van ons geeft BNNVARA dat ook toe: "Er is in het fragment geknipt, zoals altijd. Over dat gesprek is uitvoerig nagesproken met Timur en Radio 2. We beschouwen dat als een volkomen verkeerd uitgepakt item, waarvoor Timur inmiddels blijk van spijt heeft gegeven. Hij heeft aangetoond op alle vlakken een mens te zijn. Met een primaire reactie. En met spijt achteraf. Er is voor uitzending van het gesprek geprobeerd contact op te nemen met Dave, maar dat is niet gelukt. Het item had alleen al daarom niet uitgezonden moeten worden." De ruwe opnames krijgen we niet. Volgens Dave is er overigens helemaal niet geprobeerd voor de uitzending contact met hem op te nemen, en bij navraag laat de BNN-woordvoerder weten dat hij geen idee heeft hoe die poging eruitzag. En omdat het gesprek, geknipt en al, wel is uitgezonden, verdient Dave volgens ons een weerwoord. Kom er maar in, Dave.

"De redactie van Geenstijl heeft mij, na een mail van mijn kant, gevraagd verslag te doen van mijn ervaringen als luisteraar van NPO Radio 2 in de afgelopen maanden. En dan inzonderheid met de DJ's Corné Klijn en Timur Perlin. En natuurlijk met de publieke ophef die ontstond na mijn telefoongesprek met Perlin dat op Youtube, en waar niet al, is gepubliceerd.

Ik ben een fervent radio-luisteraar en luisterde ook naar Radio 2. Zij het onder protest, want de meeste DJ's, met name Stefan Stasse, vind ik ondraaglijk zelfingenomen. En ook het joel-, en klapvee op de achtergrond, dat ons vertelt wanneer een DJ enorm gelijk heeft, of erg grappig is, of überhaupt geweldig, stoorde mij flink. Maar de muziek-regie vond ik altijd goed, dus bleef ik toch wel luisteren. In Maart 2019 bel ik een keer in met een verzoek dat in de roos bleek: een tweede DJ zei zich te schamen dat lied helemaal vergeten te zijn en het vanaf nu weer te gaan draaien. Het contact in de uitzending was grappig en leuk. Klijn vraagt mij later of ik nog meer ideeën heb, en ik stuur hem een lijstje met een tiental liedjes, waar hij er zo'n vijf of zes van draait. Ik bied hem dan aan om nog eens af en toe een lijstje te sturen onder het kopje 'zie maar of je er dan iets mee kunt', maar daar reageert hij niet op. Mag natuurlijk, maar vriendelijk is anders. Goed. Wat gebeurt? Niet lang daarna blijkt tijdens de uitzending dat Klijn niet weet wat a capella is. Kan gebeuren. Hij noemt een vocaal lied in de uitzending a capella. Ik denk: laat ik hem even waarschuwen, en bel zijn assistent. En toen was het schrikken, want ik werd ronduit koud en hautain afgewimpeld. Ik zat verbaasd met de hoorn in de hand, en dacht: ik bel terug om te vragen waarom hij plots zo vervelend doet. En vond mij toen al meteen telefonisch geblokkeerd!



VERVOLG NA DE BREEK

Klijn gaat vervolgens op vakantie, en zijn vervanger maakt het tot onze hilariteit nóg bonter: die noemt een instrumentaal nummer (Manhattan Skyline) a capella. Wij bellen, en we bleken zowaar gedeblokkeerd. Maar nu een ronduit brute receptie van onze goedbedoelde tip. 'Ja, dag meneer. ' En hoorn er op. Ik haal Radio 2 vervolgens uit mijn voorkeurzenders en dacht: tabee met 2.

Ik had mij in diezelfde tijd via sms een paar maal beklaagd, waarbij ik in één sms-je zei dat ik bepaalde 'muziek' slootwater vond.

Timur Perlin zou later proberen mij aan dat woord op te hangen. Waar half Nederland getuige van is geweest.

Belt begin Juli een mij onbekende man, die Timur Perlin dus, om mij te 'vergeven' en van de zogenaamde Zwarte Lijst te halen. Dat gesprek werd ten eerste stiekem opgenomen. Daarenboven bleek er in te zijn geknipt toen het werd uitgezonden, en werd het ook uitgezonden zonder mijn medeweten en toestemming, wat een misdrijf inhoudt onder de Nederlandse Privacy-wetgeving. (En mogelijk de reden is waarom de VARA zich in stilzwijgen hult, nooit excuses heeft aangeboden, en ook social-posts heeft verwijderd.)

Het gesprek tussen Perlin en mij was zo geredigeerd, dat ik maximaal vervelend en aanvallend over ging komen, en Perlin een stuk minder vervelend. In de oer-versie presteerde Perlin het zelfs mij een soort van persoonlijkheidsstoornis aan te wrijven, zeggende, ongeveer, 'ja, Dave, jij hebt ongetwijfeld wel vaker ruzie met mensen, nietwaar?' Ik was in alarm en dacht: deze man wil karaktermoord plegen, en begon toen tegengas te geven. Wat ik goed kan. Hart van goud, maar een ziel van staal, zoals mijn vader wel eens zei. We hebben het bij het redigeren van dat telefoongesprek zelfs, zij het tot op zekere hoogte, over het maken van fake-news.

Maar niet genoeg. Een paar dagen na dit incident belt mij een vrouw vanuit de studio. Ik krijg geen excuus, maar mag een uurtje plaatjes draaien, als goedmakertje, zeg maar. Dat aanbod sloeg ik natuurlijk af. Dan hoor ik Perlin haar op de achtergrond vragen 'komt hij?' Waarop zij, niet naar waarheid, zegt: 'dat weet ik nog niet.' Vervolgens gebeurt er iets bizars. Ze verdwijnt zonder iets te zeggen en ik hoor alleen nog zacht gepraat op de achtergrond. Na een minuut roep ik een paar keer door de telefoon 'Mevrouw, bent u er nog?' en dan volgt een minuut stilte. Waarna de lijn vanuit Hilversum wordt verbroken. Erg elegant allemaal. Te meer daar zij mij belde, en ik niet haar. En dan belt een half uur later Perlin mij. Ik informeer hem over de wet en vraag hem of hij zich realiseert dat hij een misdrijf heeft begaan. Hij schrikt evident, en antwoordt met een heel vreemd piepend: 'schuldig.' Maar ook nu weigert hij excuses aan te bieden.

Samengevat: men heeft onder valse voorwendselen geprobeerd publiekelijk karaktermoord op mij te plegen. En dat, omdat ik de euvele moed had kritische opmerkingen te maken in het verleden. Wat is hier aan de hand? Vanwaar die ijver ook? Ja, ruim twee weken na dit alles is Corné Klijn op 22 juli nog bezig op Twitter mijn naam door het slijk te halen, zeggende dat ik 'er helemaal naast zat in de a capella affaire.' Een vriend van mij zag dat en confronteerde Klijn met zijn eigen uitspraken middels Podcast. Wat gebeurt? Klijn verwijdert snel zijn tweet, en verdwijnt weer.

Ik weet niet hoe je deze cultuur van hoogmoed moet doorbreken. Iemand zei 'ja, de ene kwal die de andere kwal aanneemt daar in Hilversum.' Maar laten we hopen dat dit incident, en in het verlengde deze brief, een aanzet is tot een discussie die voert naar een NPO Radio met DJ's die willen begrijpen dat 1) zij er voor het volk zijn, en niet andersom, en 2) zij niet betaald worden door de mensen uit de Directiekamer, maar door u en mij.

Ik wens u allen een fijne zomer toe.

Dave"

Bonus: Dit is dan wel weer aardig