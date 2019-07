Nieuw formatje van Radio 2 dat wij gisteren even gemist hadden omdat we nog steeds niet weten waar de Radio 2 knop zit op onze Apple TV maar dat, als het aan ons ligt, nog eens heel groot gaat worden. NPO Radio 2 DJ Timur Perlin belt een boze luisteraar op om die boze luisteraar eerst heel pedant klem proberen te lullen en als dat niet lukt GODVERDOMME GODVERDOMME EIKEL te schreeuwen. En ja, dat is nogal leuk. Vooral als Timur heel hard JE KRIJGT WAT JE GEEFT, EIKEL roept. JE KRIJGT WAT JE GEEFT lijkt ons sowieso een diepe wijsheid die uitstekend geschikt is om ook de verdere NPO-programmering mee op te kalefateren. Zielige Afrikaanse kindjes met een hongerbuik? Timur komt even heel hard JE KRIJGT WAT JE GEEFT in hun ondervoede oortjes tetteren. Dodenherdenking op de Dam saai? Niet als er iemand bij iedere foto van een gevallene JE KRIJGT WAT JE GEEFT scandeert. Allemaal YouTube-commenters die Dave (zouden wij ook niet op onze verjaardag uitnodigen, red.) gelijk geven in de Youtube-comments? JE KRIJGT WAT JE GEEFT, Timur.