Het hield niet op toen na jarenlang getouwtrek pas werd toegegeven dat Opstelten met het OM heeft overlegd over de uitspraken van Geert Wilders. Het hield niet op toen minister Grapperhaus over dat overleg ging zitten liegen. Het hield niet op toen bleek dat er nóg meer overleg was. Het hield niet op toen bleek dat het overleg plaatsvond vóór het definitieve besluit Wilders te vervolgen. Het hield niet op toen er een video opdook waarin het OM toegaf dat de beslissing toen nog niet was genomen. Het hield niet op toen bleek dat het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie de uitspraken niet onnodig grievend vond. Het hield niet op. Het gaat juist steeds maar door, dat Wildersproces. Maar nu zelfs het OM verbaasd is over de explosieve opgedoken stukken van het ministerie van Justitie, is er een nieuwe kans. Het Hof doet als wij spreken uitspraak over het verzoek van de verdediging om te kappen met deze klucht. Livestream, waar opeens wél toestemming voor is, DAARRR.

INSTANT UPDATE: Grapperhaus stuurt de aan het Hof verstrekte stukken nu alsnog naar de Kamer. Kondigt soort van onderzoek aan: "Daarbij is er sprake van een complexe samenloop van het informatieproces in strafzaken enerzijds en informatieprocessen aan uw Kamer en openbaarmaking binnen de kaders van de Wob anderzijds. Dit geeft mij aanleiding hiernaar in zijn algemeenheid nader te kijken. Daarom zal ik de juridische kaders, alsmede de wijze waarop deze in de praktijk moeten worden uitgevoerd onder de loep (laten) nemen. de juridische kaders, alsmede de wijze waarop deze in de praktijk moeten worden uitgevoerd".

UPDATE: Hof neemt geen beslissing, het proces gaat dus door. Maar niet meer vandaag maar de volgende keer (vrijdag dus).

Nóg meer documenten

