Opa, vertelt u nog eens over die vrolijke koeien die in de weides dartelden!

Nou jongen, dat was me een leuk gebeuren! In de lente mochten de koetjes na een lange winter op stal naar buiten, de frisse weides in. Dat vonden de koeien altijd heel erg leuk! Maakten ze van die vrolijke sprongetjes, kwamen de media kijken, allemaal mensen vrolijk, glaasje verse melk erbij, de boer en de boerin hadden die avond hun jaarlijkse potje seks, fluitende vogels, iedereen blij, Volkertjes blij, enzovoort. Maar toen werd het 2019, kreeg Nederland een stikstofwet en waren alle milieuorganisaties op hun groene pik getrapt, moesten alle boeren vergunningen aanvragen om koeien buiten te laten lopen, werden er vrijstellingen van vergunningen geschrapt, kondigde het CDA een amendement aan, kwam het ministerie van Landbouw met een adviescollege, dreigden milieuorganisaties met 'juridische procedures' en plots mochten de koeien niet meer naar buiten. Ja jongen, 2019 was het jaar dat iedereen officieel was doorgeslagen.