Alle klimaatstakertjes kunnen weer braaf terug naar hun wiskundeles, want de politiek gaat het helemaal oplossen met de CO2 enzo. Mark Rutte gaat er namelijk voor zorgen dat Frans Timmermans de nieuwe klimaatpaus van de EU wordt. Timmerfrans kan in veertien talen 'kunt u alstublieft wat minder plastic rietjes gebruiken' zeggen en heeft een keer de hashtag #WOHOW getwitterd. Verder is hij in een volstrekt democratische en transparante procedure net niet tot EC-voorzitter gekozen, en moet er daarom in een opnieuw extreem democratische en transparante procedure druk voor zijn baantje worden gelobbyd. Een beter milieu, begint bij Frans Timmermans!