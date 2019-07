U hebt in mei allemaal op Frans Timmermans gestempt en daarom wordt vandaag een Duitse mevrouw die er in Duitsland niets van gebakken heeft de nieuwe president van Europa. Ursula von der Leyen is met 383 stemmen tegen 327 gekozen als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Is allemaal volstrekt logisch en democratisch, want als er één parlement rekening houdt met de wensen van het electoraat dan is het wel het Europese Parlement. Ursula heeft al beloofd dat ze ten minste 50% vrouwen in de Commissie wil, dus met een beetje geluk wordt Timmerfrans alsnog uit zijn vicevoorzittersstoeltje geschopt en ingeruild voor Neelie Kroes en/of Marianne Zwagerman.

Verkiezinkje hoor

Lekker transparant ook

Gemeend hoor...