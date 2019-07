En dan gaan we nu LIVE naar Straatsburg, waar de Duitse MinDef Ursula von der Leyen gaat proberen de 747-koppige jury in het Europees Parlement te overtuigen van het feit dat zij geschikt is om de Europese Commissie te leiden. Von der Leyen is zeer impopulair in haar eigen land, heeft een puinzooi gemaakt van haar ministerie, plagieerde zich een weg door de academie en is onderwerp van onderzoek in een corruptieschandaal. Kortom, een ideale kandidaat om zonder dat ook maar iemand op haar gestemd heeft Jean-Claude Juncker op te volgen als Hoofd Zomertijd En Plastic Rietjes. Maar dan moet ze dus wel een meerderheid halen in het Europees Parlement in de geheime stemming van vanavond. Vandaar nu een laatste charme-offensief in een Parlement, LIVE te volgen op NIETINBRUSSELMAARINSTRAATSBURG24 of anders via die liveblog. ETA Farage: 9u41. En vergeet niet mensen, het kan ook altijd nog Timmerfrans worden.

INSTANT UPDATE: Van Sjoemelsecretaris Martin Selmayr zijn we af!

Mocht u twijfelen waar we heen gaan...