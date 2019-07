Ursula von der Leyen heeft (vooralsnog) niet genoeg zegen van het Europees Parlement om de nieuwe Juncker te worden. Niet heel raar, niemand kent het mens behalve de Duitsers en die vinden haar de meest belabberde minister van de Bondsdag. De christengroep ziet deze Merkel Light wel zitten, maar de liberalen hysterische megalomanen van Verhofstadt eisen meer klimaatmaatregelen in ruil voor een stem op "VDL" (morele chantage much?), en de rooie groep is nog steeds pissig dat hun eigen veeltalige heteluchtverkoper het niet geworden is - en we weten hoe rancuneus verliezende sociaaldemocraten kunnen zijn. Maar die Duitse dutsel is vooralsnog dus nog geen nieuwe Druncker: de lallende Luxemburger probeert nog steeds zijn eigen sokpop Manfred Weber de spitzenwinst te geven.

Het enge is: Frans maakt dus ook nog steeds kans. Hij verloor, rather gloriusly, de slag om de positie waarvan hijzelf maandenlang gilde dat hij hem ging krijgen, dook vervolgens dagenlang onder en durfde toen tegen de (kritiekloze) Staatsomroep te zeggen dat hij er ook niks aan kon doen dat anderen hem maandenlang als kandidaat doodverfden. (Is ook wel een klein beetje waar: de NPO en de kranten deden er *alles* aan om hem op het voetstuk te zetten.) Maar als het Von der Leyen niet wordt. Dan kan het zomaar alsnog de pompeuze Limburgse zelfpijper worden.