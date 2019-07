Het half jaar stampvoetend nietsdoen is kennelijk begonnen bij Timmerfrans. Drie dagen na het 'Het wordt toch een Duitse vrouw'-debacle in de Backrooms of Brussels, is er nog geen kik gehoord van Frans Timmermans, die nochtans maandenlang zo'n enorme keel opzette over zijn eigen spitsenkandidaatschap. Is ie ondergedoken op de Toscaanse wijngaard van Guy Verhofstadt? Zit ie op een dobberbootje richting Libië? Of zit hij op een neutrale Zwitserse bergtop in een sanatorium al dagenlang door een zuurstofmaskertje te ademen? De Spitzenkandidat die zeker wist dat ie het werd, en het toch niet werd, is alleen nog vindbaar op Google (en ook daar is zijn piekmoment al ver voorbij). Ook gek: alle journalisten van die hele hitsige horde die hem maandenlang op het schild droeg en rond paradeerde over alle pagina’s en in alle NPO-programma’s, hebben die ook geen lijntje naar Hans Brusselmans? En zijn diezelfde journo’s nou niet ontzettend in hun kuif gepikt dat Frenske maandenlang dankbaar van hun gretigheid om hem te progageren gebruik heeft gemaakt, en nu gekoudeschouderd worden? Of zijn ze vooral droef dat hun progressieve plofheld het niet gered heeft? Hoe dan ook. Als je zoveel mediamacht kunt gebruiken om een Timmerfrans-effect te veroorzaken. Dan zou je hem toch ook moeten kunnen vinden voor een reactie. Een kleintje maar. Heel kort. 1 vraag: HOE VOELT U ZICH, MENEER TIMMERMANS? We zijn zo benieuwd.

Disclaimer: Hij kan het nog steeds worden.