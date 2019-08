SpoedNik (bekend van de term ' boerkahoeren ') roert zich weer - ditmaal over the Coke Capital of the Country. Voor om te lezen terwijl je """pizza""" bestelt:

Inkakken en bijnakken in Amsterdam

In de Slopera zijn ze zich helemaal een soyahoedje geschrokken vanwege het uitgelekte rapport: ‘De achterkant van Amsterdam’, het nieuwe Medellín aan de Amstel. Dit rapport brengt in kaart dat de lieve stad compleet in de greep is van de drugsmaffia. Terwijl er in Mokum voor 75 miljoen per jaar hele Magere neusbruggen worden weggesnoven, pleit wethouder Laurens Ivens voor een ‘eiwittransitie’. Oftewel een dieet van noten, peulvruchten, groente, fruit en het minderen van dierlijke producten voor de Mokummers. Dit zou goed zijn voor vermindering van CO2 en de gezondheid van Amsterdam. Zo een geniaal voorstel kun je volgens mij niet bedenken zonder een dikke jonkoe in je toeter, of zuigend aan een ballon met lachgas.

De eerste reactie van Meesteres Halsema was dat ze op de hoogte was van de problematiek maar het rapport tóch ‘behoorlijk indringend’ vindt nu ze de bevindingen zo achter elkaar ziet staan. Potverdriewarmtepompjes nog aan toe, harde feiten houden ze niet zo van in de open inrichting op het Waterlooplein. Femke was immers zelf in haar studententijd ook niet vies van een snuffeltje of een baap in haar geaffecteerde aardappelstrotje. In een interview met studentenzender Campus TV gaf ze eerlijk toe: “Het is lekker en gevaarlijk, met coke heb je het gevoel dat je ontzettend intelligent bent.” Ik heb eerder het gevoel dat ze in die trip is blijven hangen en nog steeds het gevoel heeft ontzettend intelligent te zijn, gezien haar wanbeleid in de hoofdstad van Nederland.

De circustent in de narcostad houdt zich liever bezig met genderneutraal plassen, bordjes in de grachten plaatsen met een mannetje in een sloepje met een vingertje voor zijn mond en ondernemers wegpesten die kibbeling verkopen.Terwijl de stad groeit, daalt de Eenheid Amsterdam al jaren en wordt een motie voor méér politie op straat door de gemeenteraad verworpen. Een kwart van het onroerend goed in Amsterdam wordt handje, contantje betaald op kantoor bij de advocaat, kinderen van acht jaar worden op de uitkijk gezet en bontkraagjes op scooters bezorgen de coke sneller dan een pizza. Waar de onderwereld vroeger het liefst low-profile wilde blijven, rijden twintigers nu rond in auto’s van 450k met vuilniszakken vol cash in de achterbak. Vrienden van Lil’Kleine gooien bij van Dam in de Cornelis Schuyt hun nieuwe aangeschafte Rolexen op tafel of het pepermuntjes zijn en bestellen in de VIP-tenten de flessen Dom Perignon als chocomelletjes.





Femke's cokebekentenis

Gelukkig komt Femke weer met een harde maatregel en moeten winkeliers ongebruikelijke transacties melden als ze contante betalingen krijgen van meer dan 10.000 euro. “Alleen samen kunnen wij waarborgen dat Amsterdam een vrije stad is en blijft: een weerbare stad.” Je wordt toch kotsmisselijk van dat dwaze gebrabbel, met d’r weerbare stad. Verantwoording bij de winkeliers neerleggen getuigt niet van bestuurskracht maar van slapjanusgedrag en het probleem niet bij de kern aanpakken. Volgens Femke zit drugs niet in het Amsterdams DNA terwijl analyses van het rioolwater toch iets heel anders aantoont. Van de restanten van de xtc in het Mokums rioolwater kun je nog een paar duizend man een paar dagen los laten gaan tijdens het ADE. ‘Inkakken is bijnakken’ is het motto: Wie moe wordt, neemt nog een snuif, een spuit of een pretpil om wakker te blijven.

Maar Femke slapjanust rustig verder en gooit er nog een jij-bak in richting Brabant, brabbelt dat gebruikers indringender gewezen moeten worden op de sociale gevolgen aangezien jongens uit kwetsbare wijken zo onderuit gaan. Neuzelt nog iets over een bloemetjesgordijn, neppistooltjes, warmtepomp in je onderbroek, eiwittransities, ‘I am Femke’ letters in haar achtertuin, vaarlessen van haar zoon, de quinoa-kroketten in de kantine van de Stopera en verplichte oordopjes op pleziervaarten.Maar wederom niets over handhaven, optreden, aanpakken, vervolgen, vastzetten en afstraffen. Krijg de indruk dat iedereen, buiten de Amsterdamse drugsmaffia, het wel een beetje gehad heeft met het circusgezelschap in de Stopera. Hoorde in de wandelgangen zelfs vertellen dat de Escobarretjes van Amsterdam als dank voor de prettige samenwerking er wekelijks bloemen laten bezorgen. En ze ook wel eens met hun goudkleurige Phantom Convertible of matzwarte G-Klasse AMG onder het kantoorraam van Femke stoppen, heel hard toeteren en wanneer Femke voor het raam verschijnt ze hun Armani broek naar beneden trekken en weer hard lachend wegscheuren.

Maar gelukkig is Femke de grip niet kwijt op de lieve stad, gelukkig niet.

@SpoedNik76

Met permissie overgenomen van haar eigen blog