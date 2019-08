Gisteren al bij de Telegraaf, nu ook voor jan & alleman. Het onderzoeksrapport naar de Totale Faalstad Amsterdam, waar de drugscriminelen met hun drugsmiljarden het voor het zeggen hebben, en de politie uit de neus loopt te eten, want handhaving is een rechtse hobby. Rapport was al ZES WEKEN geleden al klaar, vertelde onderzoeker Tromp gisteravond bij de NPO, maar toen was iedereen met verkansie en had BM Halsema ruim de tijd haar geschokte reactie te oefenen. Jatten we ook nog even deze quote uit de Volkskrant vandaag, en uw dag kan niet meer stuk. ‘De enorme stroom aan zwart geld verwoest de levens van jonge jongens in de stad’, stelt Tromp. ‘Wij hebben van wijkagenten gehoord dat jongetjes van 9 jaar al op de uitkijk worden gezet. Er zijn tieners die voor 5.000 euro liquidaties plegen.’

PS: Wie over een met ❌aangegeven snelweg rijdt, krijgt automatisch een boete thuis. Prettige dag verder!