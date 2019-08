Boerkahoeren, pro-Palestinapotten en Marokkaanse krijsdoeken

Over het feminisme heb ik het al vaker gehad, hoe dankbaar ik ben voor ons bevochten stemrecht en recht op seksuele vrijheid. Baas in eigen buik, baas over eigen lijf, tieten bloot en gaan voor iedere banaan. Helaas zijn de feministische tieten inmiddels al helemaal afgekolfd door de islamitische manboobs van de salaafbaard waar ze tegenwoordig aan sabbelen.

Boerkahoeren noem ik ze, vrouwen die een schande zijn voor alles waar echte feministen ooit voor gestreden hebben. Waar ze ooit streden voor het recht op seksuele vrijheid, strijden ze nu voor een mensonterend bestaan voor vrouwen die nooit een keuze hebben gehad. En dan heb ik het uiteraard niet over een paar bekeerde boerkahoeren die vrijwillig kiezen voor een islamitische eigenaar omdat ze anders hun levenlang vingerend op een foto van een onthoofde kafier moet klaarkomen. Feministen die onze Westerse mannen het liefst willen omvormen tot een zitplassende hoop biologische kreukerwten en tegelijkertijd de barbaar Mo promoten die zijn gestoffeerde eigendom stokslagen geeft als ze spreekt zonder toestemming.

Denk je even in, nooit zon op je lijf, nooit wind door je haar, nooit regen op je huid, nooit de vrijheid om niet als een aseksueel stuk zwarte stof door het leven te moeten gaan omdat salamitische varkens zich anders aan je vergrijpen. Een varken is zelfs een slechte vergelijking aangezien wetenschappelijk aangetoond is dat deze dieren qua ontwikkeling zelfs hoger staan dan de onderontwikkelde primaatratten. Een vrouw het recht willen ontnemen op een menselijk bestaan is verwerpelijk, hoe graag je een hoepel ook recht wilt lullen, hij blijft rond. Het is niet alleen fout, het is walgelijk wanneer je vroeger met je blote vleesetende plant om een paal in de iT stond te krullen, je nu je smoelwerk durft te vertonen op een demonstratie die vrouwenonderdrukking faciliteert. Ik mis in deze hele discussie de boerkadraagster die haar huis niet uit mag zonder haar mannelijke begeleider, haar eigenaar of haar zoon.

Ik zag op de Koekamp tijdens de anti-boerkaverbod-demo alleen maar een zelfgeile Sylvana die moderne slavernij plotseling weer toppie-joppie vindt, een Marokkaanse subsieslurpende krijsdoek, beroepsantisemiet en pottenkoningin Anja Meulenbelt, een paar uit de poppenkast gevallen pro-Palestina nichten, links ongeschoren professchorem, dik boerkabuddievlees met kakatoehaar, spierwitte blêrende boerkahoeren en een pratend winddoek die en passant ook nog even de Holocaust erbij betrok.

Maar nergens zag ik de vrouwen die écht onderdrukt worden, nergens. Die zitten huilend thuis, opgesloten in hun Allah-harnas. Zij blijven helaas letterlijk en figuurlijk onzichtbaar.

P.S: Teken aub de petitie tegen vrouwenfobie want van met bovenstaande gekkies bevrijden we deze vrouwen natuurlijk nooit uit hun mobiele moskee.

