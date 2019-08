We hadden 'm even gemist hoor, deze (PDF) kamerbrief van Eric Wiebes, want Wiebes is een slaapverwekkende gozer en zijn documentjes al helemaal. Lezen we in Solar Magazine echter: "Regering wil wet aanpassen om zonnepanelen op daken burgers en bedrijven af te dwingen." Ja ho eens even. Dus wij toch maar die kamerbrief erbij pakken. "Op dit moment gelden beperkte mogelijkheden om toepassing van zon-PV op daken af te dwingen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal daarvoor een wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (red. Bbl, opvolger van het Bouwbesluit 2012 onder de Omgevingswet) in procedure brengen waarmee gemeenten conform de motie meer mogelijkheden krijgen om het duurzaam gebruik van daken na de lokale afweging ook richting burgers en bedrijven af te dwingen (...) Met het aanpassen van de bouwregelgeving creëert het kabinet nieuwe bevoegdheden voor gemeenten. Het kabinet roept gemeenten ook op om hier actief gebruik van te maken zodat waar mogelijk elk dak wordt benut als zonnedak." Gaat alleen om nieuwbouw, maar zwaar allergisch voor het woordje afdwingen, wel - dat je net zo lekker aan het dromen bent over een mooi nieuwbouwhuisje met een mansardedak met van die feloranje pannetjes, tot Wiebes met een bouwvakkersglimlach van hier tot Den Haag een zonnepark op je dak installeert en het een vreselijke nachtmerrie blijkt te zijn. Voor bestaande bebouwing blijft het vooralsnog bij 'stimulering', de eerste voorzichtige rugmassage in de niet zo happy ending die 'verplichting' heet. In ander nieuws, AZ Alkmaar speelt de komende thuiswedstrijden in Den Haag.