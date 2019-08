Nederland gaat weer eens op de schop. Maar nu voorgoed. Dankzij de klimaatdrammers moeten alle straten weer open, alle stoepen weer open, complete woonwijken tegen de vlakte. Want er moet gegraven worden voor dikkere riolen, dikkere leidingen, dikkere warmtenetten, dikkere glasvezels, dikkere elektrakabels, dikkere HWA-buizen, dikkere afluisterinstallaties. Alles moet groot, groter, grootst. Want we leiden aan een dodelijke energieverslaving en iedereen gaat aan de diarree door vegavlees. En dat geeft overlast. U krijgt binnenkort een brief van bouwconsortium Hiemstra & Samsom dat uw schitterende straatje in die gewilde Funda-wijk de komende 15 jaar één grote bouwput wordt. Maar dan heeft u ook wat, in 2050. Als het water komt...

Prettige dag verder.