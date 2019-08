Knip, plak uit de mail

Beste allemaal,

Na het warmterecord van 40,7 graden Celsius in Gilze-Rijen, stond één van onze nationale klimaatkardinalen G. Hiemstra op televisie te schuimbekken dat de 'klimaatverandering' de oorzaak van deze hoge temperatuur is. Enigszins nuchter en met enige argwaan luisterde ik naar zijn hilarische klimaatklets om vervolgens de weerdata van Gilze-Rijen in een spreadsheet te analyseren. Kijkend naar de gemiddelde temperatuur in Gilze-Rijen in juli vanaf 1970 t/m 2019, blijkt:

1. De gemiddelde temperatuur in juli 2019 (19,18) lag ruim 2,6 graden celcius onder het gemiddelde van juli 2018 (21,81);

2. De warmste juli was in 2006 met een gemiddelde temperatuur van 22,64 graden celcius, 2019 komt pas op plek 10;

3. Warme zomers wisselen koude zomers af;

4. Juli 2019 kende slechts 4 dagen boven de 30 graden celsius, juli 2006 telde 15 dagen boven de 30 graden celsius.

Ach ja, de klimaatsekte zal mij wel uitmaken voor ontkenner of racist, want dat is de natuurlijke reflex als je het oneens bent met klimaatgekkies. Ze schuwen de discussie, ook al spreken de cijfers voor zich (zie grafiek die ik als bijlage heb meegestuurd).

NOU LEZERTJES: Kom maar door met die discussie dan! Klopt dit? Cijfers komen hierrr vandaan. Wij vonden nog een opvallende: juli 2019 kende in Gilze-Rijen vier recorddagen qua hitte, maar ook nog één historisch minimum van 5,4 graden op 9 juli. Overigens zijn 9 van de 15 gemiddeld warmste juli's wel allemaal in deze eeuw gevallen, en zijn 15 van de 20 warmste julimaanden in de afgelopen 30 jaar voorgekomen. (Zie stats na de breek.)