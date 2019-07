De VN Economic and Social Council (ECOSOC) had gister weer een rituele field day. Nu is de VN natuurlijk sowieso al een door het Westen betaald schoolreisje waar diplomaten uit sub-indrukwekkende landen zich via de one man one vote even de gelijken mogen wanen van hen die het allemaal draaiende houden, maar Israel is er steevast de hoofdattractie. Van de 20 punten die de raad behandelde is nummer 16 de enige die over één land gaat. En dan gaat het ook nog eens over Israels kwalijke behandeling van vrouwen. Mooiste frase uit de hele poppenkast: "The representative of Saudi Arabia, speaking on behalf of the Arab Group (...) condemns Israel’s manipulation and use of indiscriminate, extreme force against women and the elderly (...)." Ah, ja, de Saudi's namens de Arab Group, sinds mensenheugenis moeder de vrouws hoop in bange dagen.

De VS en Canada stemden tegen. Het VK, Brazilië, Duitsland, Oekraïne (!), Mexico (!), Togo (!), Jamaica, Roemenië (!) en Kameroen (!) onthielden zich. Weet je wie er VOOR de resolutie (PDF) stemde? U en uw Nederlandje! Gelukkig wel bijgestaan door o.a. China, Iran, Pakistan, Saoedi Arabië, Soedan, Turkije, Turkmenistan, Venezuela en Yemen. In dat gezelschap roepen uw volksvertegenwoordigers Israel ertoe op eindelijk eens te stoppen met het zijn van een "a major obstacle for Palestinian women and girls with regard to the fulfilment of their rights, and their advancement, self-reliance and integration in the development of their society." Ja ja dames, je zou maar naast Israel moeten wonen, daar gaan je toekomstplannen!

