Barbecueschaamte. Kent u die uitdrukking? Dat is als je je KAPODT schaamt omdat je staat te barbecuen op de Rooftop Barbecue van De Persgroep terwijl ze in de vliegvakantiebode de Volkskrant schrijven dat barbecuen een soort tokkievermaak voor ijsbeerkillende fijnstofnazi's is. Linkje naar Rooftop Barbecue van de Persgroep werkt niet meer. Gelukkig hebben we de Google Cache nog. En Alleen Maar Witte Mannen van De Persgroep... was het gezellig? Lekkere kipkluifjes van Sheila? Gebakken banaantjes van Harriet? Sylvia weer met d'r Russische eieren? Of waren er weer rifhapjes van Fatima Dakmar? Of ging het niet door wegens weinig aanmeldingen? We horen het wel!