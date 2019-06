En zo verandert de wereld, ook daar waar dapper gestreden wordt om al te snelle, overhaaste veranderingen tegen te gaan of op z'n minst wat af te remmen. GS gebruikt steeds meer het woord 'wit', uiteraard op sarcastisch satirisch cynische toon, desnoods met een streep erdoor, maar toch, het woordje 'wit' om de pigmentatie van de bleekscheet (satirisch bedoeld!) alias het bleekgezicht (satirisch bedoeld!) aan te duiden vindt aldus toch weer een beetje meer ingang.

En het wordt ook steeds onduidelijker wat nou precies de positie is van GS. Is het in de ogen van GS nou acceptabel, dat boreaal blank bestuur, of niet? Je zou haast denken van niet als je dit tegen het licht houdt van het item over het nieuwe opperhoofd bij de Volkskrant. Ook daar een op z'n minst lichte suggestie dat het eigenlijk niet juist is dat er voor een witte man gekozen is, zeker niet als er zoveel vrouwen in de sollicitatiecommissie zitten. Is GS roomser dan de vele inclusiepausen? Het cynisme is er, zo lijkt het, verschoven richting de vrouwen die tegen de kennelijke verwachting in voor een man gekozen hebben, iets in de trant van "gemiste kans, dames!".

Wordt het steeds lastiger om lichtvoetig de tand des tijds te hekelen?

De kritiek op het kopen van die neger is dan weer heel duidelijk te plaatsen, dat wel.