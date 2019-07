Al die mensen die aangifte gedaan hebben, die 'pijn' voelden; welkom in een vije maatschappij, waar mensen dingen mogen zeggen die jij misschien niet helemaal leuk vindt. Leer er maar mee te leven, stelletje slapzakken.

Quote van Stephen Fry die de lading wel dekt;

“It's now very common to hear people say, 'I'm rather offended by that.' As if that gives them certain rights. It's actually nothing more... than a whine. 'I find that offensive.' It has no meaning; it has no purpose; it has no reason to be respected as a phrase. 'I am offended by that.' Well, so fucking what."