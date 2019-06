opblaasschaap | 29-06-19 | 13:22

Same here. Wil/kan best de trekkerT overhalen maar wel wanneer ik bepaal op wie en wanneer.

En niet me als kanonnenvoer naar een of ander hellhole, meestal islamistisch/Afrikaans shiDtland in naam van de *kuch Koningin *kuch* in figuurlijke zin tegen de muur laten zetten.

Vraag aan de"boys" in Bosnie, of Mali, Afganistan of Eritrea, wat die daar voor "nuttig werk" hebben verricht. Je vliegt zo uit je laarzen als je de antwoorden hoort.

Kansloos, zo kansloos. Ga er dan echt voor, en koloniseer die beerput.

Nee, dan moeten er na 4 jaartjes rapportjes geschreven en wat al niet, en dan druipt men af, omdat de "politiek" dat in achterkamertjes heeft besloten.

Kul. To-tale kul, dat hele Defensie, wanneer in armen van Paars-of Paars-gelijkende kabinetten.