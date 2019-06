De uitkomst van het proces van homogeniseren/aanpassen/manipuleren van datareeksen vwb temperatuur is een van de grootste schandalen van deze eeuw.

Dat de Volkskrant en Trouw en de Telegraaf en Elsevier (voor een beetje) dit niet willen oppakken kan ik nog begrijpen. Goed dat GeenStijl er een keer aandacht aan besteedt in de persoon van @pritt stift

NASA Data Tampering – Not Just For Temperatures Posted on June 26, 2019 by tonyheller (stijging zeenivo omhoog lullen) --> realclimatescience.com/2019/06/nasa-d...

Rewriting America’s History

Posted on June 26, 2019 by tonyheller

“He who controls the past, controls the future; and he who controls the present, controls the past.”

– George Orwell “1984”

In 1998, NASA showed 1934 as the hottest year on record in the US, and declining temperatures for the rest of the century. They have since rewritten the data to eliminate the post 1930s cooling. 1998 used to be one degree Fahrenheit cooler than 1934, and now it is warmer. Note that 1998 version is in Fahrenheit and the 2019 version is in Celsius, thus the different numbers along the Y-Axis.

realclimatescience.com/2019/06/rewrit... Lezen en op je in laten werken,,,,

Veel meer van dit soort shit bij Heller op realclimatescience.com/

PS ; GS : vraag die man een keer om een artikel hier te schrijven.