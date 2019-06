Maar echt. Na alle missers met tot gevolg verkrachtingen, moorden en andere extreme gewelddadigheden.

Na alle ophef. Na kamerdebatten en na direct weer extreme missers is de weken daar weer na.

Als dit dan het beste is wat je kan bedenken dan heb je je bewijs van onkunde verdiend en mag je de baantjesmolen weer in om plaatse te maken voor iemand met betere ideeën. Zoals ik bijvoorbeeld.

Echt het huidige enkelband ontwerp is in een land met roze eenhoorns gemaakt waar elfjes honingdrank drinken en nooit ouder worden en iedereen elkaar aardig vindt.

In mijn wereld worden meiden als Anne Faber door gekken verkracht en vermoord zonder dat die gekken er ooit spijt van zullen hebben. Psychopaten dus.

Dan heb je ook oplossingen nodig die passen bij psychopaten.

1. na een veroordeling een chemische castratie toedienen om de prikkels tot verkrachten in te dammen.

2. iedereen een GPS chip in zijn bil laten schieten. Paar centimeter diep. Zo kunnen ze er zelf niet bij en hebben ze er geen last van.

3. Daarbij een backup enkelband die een stuk of 8 stalen kabels heeft zodat die niet met een intertoysschaar is door te knippen.

4. Bij het zonder toestemming verlaten van de bron en dat is bijvoorbeeld de inrichting gaat de enkelband af met een harde sirene en een signaal naar bijvoorbeeld politie.

5. Bij een eerdere vluchtpoging mag een patiënt niet meer op proefverlof en krijgt hij standaard een half jaar disciplinaire maatregelen.

6. vul maar in, je zie hoe eenvoudig het is om iets te bedenken dat niet in troetelbeertjesland is bedacht.