De 42-jarige oud-TBS'er Jan van K. werd maandagavond opgepakt op verdenking van een roofmoord. Woensdagavond werd tweede verdachte Michael B. (35) met een TBS-verleden aangehouden, en nu blijkt dat ook het 72-jarige slachtoffer Gerrit Thomassen samen met de twee verdachten in tbs-kliniek Oostvaarders in Almere (sfeerbeeld bovenstaand) te hebben gezeten.

Jan van K. kreeg op 22-jarige leeftijd in 1993 een celstraf gecombineerd met tbs opgelegd voor een poging tot moord. In 2003 mocht Van K. met proefverlof uit de Van Mesdagkliniek Groningen, negeerde de instructies van de drank af te blijven en ging vervolgens compleet de fout in. Hij liet zijn 19-jarige neef diens eigen vriendin tijdens haar slaap met een kartelmes in de nek steken. "Meestermanipulator" Van K. had namelijk homo (onbehandeld!!), "begeerde" zijn neef voor zichzelf en de dame van dienst was hiertoe een obstakel, maar overleefde het.

Dus na een moordpoging tijdens een proefverlof kwam Van K. later in zijn leven alsnog vrij, en beging vervolgens een succesvolle moord. Forensisch psycholoog Ernst Ameling noemt zo'n tweevoudige inschattingsfout "uitzonderlijk", maar zegt ook dat tbs uiteindelijk ook maar gewoon mensenwerk is: "Je kunt het slecht treffen: een behandelaar die niet zo ervaren is. Personeelstekort. Of een psychiater die het gewoon niet zo goed weet. En mensen op hun blauwe ogen gelooft. Er worden gewoon fouten gemaakt. Die krijg je er niet uit." Ja, is ook wel weer zo. De politiek was verbaasd, is verbaasd en blijft verbaasd.