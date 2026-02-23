achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Vrouwen intimideren en knokken in centrum Almere nu maximaal in groepen van 3

Daar gaat ons uitje

Het is al een jaar of 50 sinds een tijdje best ongezellig in het centrum van Almere en met name voor vrouwen, mensen met jonge kinderen en eigenlijk iedereen die niet zo houdt van intimidatie, geweldpleging en drugsgebruik in de openbare ruimte. Daar zit de gemeente al een aantal maanden mee in haar maag, maar nu is besloten om het probleem bij de wortel aan te pakken: In het centrum wordt een samenscholingsverbod ingevoerd voor groepen groter dan drie personen. Dat treft, want als je ons vraagt wie toch altijd die raddraaiers zijn die zich schuldig maken aan intimidatie, geweldpleging en drugsgebruik in de openbare ruimte, is het antwoord dus altijd: Groepen. Bijvoorbeeld GROEPEN die een fastfoodtent verbouwen, GROEPEN die een vechtpartij organiseren op een plein waarbij een 14-jarige gekopschopt wordt of GROEPEN die hangen in tuinen en portieken en daar de boel vernielen. Wat hebben al die groepen gemeen? EXACT. Ze bestaan uit meer dan drie personen. Het samenscholingsverbod voor precies die groepen geldt een half jaar, dus het blijft voorlopig lekker rustig daaro.

Tags: almere, groepen jongeren, no-go area
@Zorro | 23-02-26 | 17:00 | 164 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Spoken word artist Ruben B. verdacht van leegschieten geweer op woning Alphen a/d Rijn

Gewetensvraag: Wat is erger? Optreden op een spoken word festival in Almere of een mitrailleur leegschieten op straat in Alphen aan den Rijn?

@Ronaldo | 09-01-25 | 14:30 | 164 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.