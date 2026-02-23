Het is al een jaar of 50 sinds een tijdje best ongezellig in het centrum van Almere en met name voor vrouwen, mensen met jonge kinderen en eigenlijk iedereen die niet zo houdt van intimidatie, geweldpleging en drugsgebruik in de openbare ruimte. Daar zit de gemeente al een aantal maanden mee in haar maag, maar nu is besloten om het probleem bij de wortel aan te pakken: In het centrum wordt een samenscholingsverbod ingevoerd voor groepen groter dan drie personen. Dat treft, want als je ons vraagt wie toch altijd die raddraaiers zijn die zich schuldig maken aan intimidatie, geweldpleging en drugsgebruik in de openbare ruimte, is het antwoord dus altijd: Groepen. Bijvoorbeeld GROEPEN die een fastfoodtent verbouwen, GROEPEN die een vechtpartij organiseren op een plein waarbij een 14-jarige gekopschopt wordt of GROEPEN die hangen in tuinen en portieken en daar de boel vernielen. Wat hebben al die groepen gemeen? EXACT. Ze bestaan uit meer dan drie personen. Het samenscholingsverbod voor precies die groepen geldt een half jaar, dus het blijft voorlopig lekker rustig daaro.