En toch, in landen waar wel de doodstraf is (USA, Rusland, bv), of waar langere gevangenisstraffen, of geen TBS bestaat, zijn er veel meer moorden. Nederland staat binnen Europa zeer laag in het aantal moorden+doodslag/1000 inwoners. In Belgie is het 2,5 keer zo hoog. In Bulgarije en Rusland (hoge straffen, geen TBS) is het wel meer dan 10 keer zo hoog.

Het moord- en doodslagcijfer daalt ook al jaren in Nederland en het grootste deel van de gevallen heeft te maken met de drugs/mocromafia of de relationele sfeer, waarbij het bijna altijd om eerste gevallen gaat. Ernstiger straffen of afschaffing TBS gaat daarbij niet helpen.

Neemt niet weg dat ieder geval waarbij een (voormalig) TBS'er in de fout gaat er natuurlijk 1 teveel is. Ja, dat systeem kan beter, maar het is in principe goed werkend. De cijfers bewijzen het.