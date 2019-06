Wat een onzin! Er is een Evita, een Mitra, een Mustafa, een Simone. Dus, hoezo? Alleen maar wit? Onzin. De NOS is sowieso 'diverser' dan toen ik jong was. Ze hebben stappen gemaakt in de goede richting, zonder afbreuk te willen doen aan de kwaliteiten van hen die voor de NOS werken. Prima gedaan!



Maar dan, ik nodig de mensen uit. Bekijk het ook eens een keer van een andere kant. Even zomaar een paar willekeurige voorbeelden.



Hoeveel 'wit' telt u hier bij deze kliniek?

vatankliniek.nl/de-artsen

En hoeveel bij dit advocatenkantoor?

www.arslan.nl/#mensen

En hoeveel 'witte' namen bij deze stichting?

www.sipor.nl/stichting-sipor/organisat...

Of loop eens een van de Sahan supermarkten binnen, en tel hoeveel 'wit' je daar ziet.

Of kijk vanavond tijdens het vrouwenvoetbal even naar de 'buren', de wedstrijd Kameroen - NZ en tel hoeveel 'wit' of 'divers' we kunnen zien in het team van Kameroen.



En? Hoeveel heeft u er geteld?

Het punt is denk ik wel gemaakt en daarom zeg ik dat in vergelijking met een hoop andere organisaties, stichtingen, scholen, klinieken, kantoren, winkels, voetbalclubs en landen ... doet NL het qua 'diversiteit' hartstikke goed. Zo goed, dat andere landen (en organisaties, stichtingen, scholen, klinieken, kantoren, winkels en voetbalclubs) wel eens een voorbeeld mogen nemen aan de NOS (en ook vele andere NLse organisaties).



Kan het nog 'diverser', misschien?

Ja. Niemand zal ontkennen, denk ik, dat als je het smoelenboek bij de NOS bekijkt er wel wat ruimte is voor iets meer diversiteit.

Maar exact datzelfde denk ik ook bij de voorbeelden die ik noemde en het is hoog tijd dat ook die 'voorbeelden' eens flink wat meer 'diversiteit' in hun organisatie brengen!