In aanvulling op mijn comment hierboven.

Deugers en vertegenwoordigers van de zieligheidsindustrie zie je ook altijd en eeuwig schermen met het feit dat asielzoekers, zolang ze in procedure zijn, niet mogen werken. Zo ook weer Carlijne Vos in haar commentaar:

"In afwachting van het eindoordeel mogen ze ondertussen niet werken of naar school en zo dalen met de dag hun kansen en hoop op een constructieve deelname aan de samenleving."

Maar als ze nou wel mochten werken terwijl ze in procedure zitten? Hoe veel zouden er dan regulier werk vinden? Ik gok dat het antwoord de 0,0% zal benaderen. Lieden die wél een verblijfsvergunning in de wacht weten te slepen - en voor ca 50% van de eerste asielaanvragers gaat dat op, meen ik - mogen officieel wel werken, maar verdwijnen allemaal linea recta in de bijstand, en komen daar maar mondjesmaat ooit uit: volgens het CBS is van de mensen die 15 jaar geleden een verblijfsvergunning kregen, de helft of iets meer nog steeds uitkeringsafhankelijk. En veel van degenen die wel werk hebben, daar betreft het veelal tijdelijk werk en deeltijdwerk, zodat er per saldo ook bij hen nog steeds geld op moet worden toegelegd. Is hier nou sprake van een "constructieve deelname aan de samenleving"?

Dus hoezo "Konden de asielzoekers nou maar aan het werk"? Welk werk? Nederland is al decennia een high-tech kennis- en diensteneconomie. De laatste keer dat er nog een flink aantal mensen nodig was om laagbetaald ongeschoold werk te doen, was in de jaren 60 tot begin 70, de tijd dus dat al die Marokkanen en Turken geworven werden als gastarbeider. Daarna heeft de voortschrijdende automatisering en robotisering het meeste ongeschoolde werk gewoon overgenomen.

Wat ik hierboven zei: ongeschoolde arbeiders zijn alleen nog maar - en soms alleen maar in een bepaald seizoen - nodig in de kassen van het Westland, om asperges te steken, en in de schoonmaak. Verder niet. Dus hou eens een keer op met dat gezeur dat we ze "nodig" zouden hebben ivm de vergrijzing, en om vacatures op te vullen. Echt, we kunnen ze missen als kiespijn.