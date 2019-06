Kunnen we lacherig doen over het schouwen van struiken. Maar de gemeente wist van het gevaar

We deden lacherig over Halsema's boodschap dat ze met een zaklamp door het stadspark zou gaan, op zoek naar donkere struiken met duistere bedoelingen. Want iedereen weet dat struiken geen seksuele mishandelingen op oudjes plegen. Maar in de mail komt de aap uit de mouw. De buurt in Buitenveldert vraagt al jaren om het schouwen van de struiken, teneinde ze tot veilige lengte terug te snoeien. Maar ja, "Ecolint" want de beestjes hebben ook een groene brug nodig tussen stad en Amstel. En je weet wel wie er bij GroenLinks voorrang krijgt. Niet de welvarende oudjes in Buitenveldert - die zich derhalve niet veilig voelen in hun eigen huis. Knip en plak uit de mail (NAW bij redactie bekend):

"Al jaren is dit stukje groen langs het water en onder onze (30) balkons zeer onveilig en niet overzichtelijk door de wildgroei. De dader heeft zich dan ook makkelijk wel 40 min. verschanst tussen het riet en struiken voordat hij werd opgepakt, en in zijn vlucht nog een bewoner aanviel! Terwijl een trauma team Mevr. Chitanie met man en macht aan het reanimeren was.

Tot 5 jaar geleden was dit een mooie overzichtelijke gemaaide waterkant waar de bewoners met plezier op uitkeken, TOTDAT de POLITIEK had besloten dit stukje groen als z.g. Ecolint (sedert '96 - red.) te benoemen! En is het een vieze verpauperde wildgroei geworden! Al jaren trokken wij aan de bel bij “groen en veiligheid”, tot aan Hr. P. Slettenhaar (vvd 020 Zuid - red.) dat deze strook onacceptabel en onveilig voor ons was als bewoners. WIJ moeten er ook 's avonds langs lopen v.a. parkeerterrein om “ongezien “ onder de balkons door om bij de ingang van de flat te komen, vanaf de andere kant dito.

Vele ouderen van ons, bijvoorbeeld na een avond concert of hondje uitlaten, zijn nu gewapend met een alarm zodat wij liever niet meer de deur uit gaan (kunnen) zodra het donker wordt. Want wij moeten altijd dat pad onder de balkons nemen, waar zich ook vaak zomers hangjongeren en scooters / dealers (ongezien) verschansen. Dit alles verpest ons toch DURE woonplezier. Dus verzoeken wij deze plek weer onder het normale groen onderhoud te stellen. Zodat wij weer een veilige overzichtelijke gemaaide gras/waterkant terug krijgen."

Aanvullend is in Parool te lezen dat het park de laatste vier jaar (dus sinds Wir Schaffen Das) veel zwervers kent. Na de breek nog wat beeld van de bosjes, inclusief hulpverleners aan het werk op de avond van 21 april, de dag dat mevrouw Chitanie werd aangevallen.