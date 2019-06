Of je nu de kleine lettertjes leest of naar het grote plaatje kijkt. De schimmigheid van het kabinet over de bemoeienis van minister Opstelten in de MinderMinder-zaak tegen Geert Wilders stinkt. Maar stinkt het ook hard genoeg voor een parlementaire enquête? Ja, zeggen Wilders en Baudet. Nee, zeggen Hiddema (wat nou fractiediscipline), Kuiken en Jetten. De RTL Nieuws wordt in Breda pas een week later bezorgd, dus Klaas Dijkhoff heeft nog even geen mening. Wij wel. En u ook, als u deze video heeft gezien.